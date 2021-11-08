Нутрициолог назвала продукты, нормализующие работу щитовидной железы

Для нормализации работы щитовидной железы стоит потреблять больше богатых йодом и селеном продуктов. Нутрициолог Анна Саполович в беседе со «Словом и Делом» особенно выделила морскую капусту, рыбу, яйца и творог.

Существует множество продуктов, богатых йодом, например морская капуста, рыба и морепродукты. Также нужно включить в свой рацион продукты, богатые селеном: бразильский орех, мясо, куриное яйцо, творог. Людям с проблемами щитовидной железы я рекомендую строго отказаться от глютена, консервантов и полуфабрикатов, — посоветовала Саполович.

Она подчеркнула, что перед корректировкой своего рациона и образа жизни необходимо проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. Также нутрициолог посоветовала россиянам добавить в рацион такие полезные микроэлементы, как омега-3 и аминокислота тиразин.

В качестве профилактики заболеваний щитовидной железы стоит чаще есть фейхоа и хурму, а также свежие морепродукты, например мидии, крабов, кальмаров и креветки. Также россиянам посоветовали добавить в рацион красную рыбу и морскую капусту.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что сезонные овощи, такие как свёкла, капуста и морковь, содержат множество витаминов, которые необходимы организму осенью.