Минздрав назвал число медиков с иммунитетом к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1f972b52-dc7b-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 20% медицинских работников в России имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Медики, которые уже имеют иммунитет, их до 20%, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что существуют категория людей, которые в принципе не могут заразиться коронавирусной инфекцией. Профессор вирусологии, бывший руководитель центра «Вектор» Александр Чепурнов добавил, что невосприимчивость к вирусным инфекциям является известным феноменом. Это может быть связано с тем, что у человека отсутствует определённый рецептор, к которому может прицепиться вирус. Он также рассказал, что четыре разновидности коронавируса вызывают лёгкое течение болезни. Все эти виды взаимодействуют с Т-лимфоцитами и обеспечивают иммунитет к COVID-19.

Специалисты считают, что иммунитет к коронавирусу появится у россиян после введения вакцины от COVID-19. Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что отечественный препарат — первый в мире — был зарегистрирован 11 августа. Эксперты утверждают, что благодаря двукратной схеме введения вакцины от коронавируса у человека формируется длительный иммунитет, он сохраняется до двух лет, писал NEWS.ru.