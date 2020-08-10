Вирусолог подтвердил неуязвимость некоторых людей к COVID-19

https://static.news.ru/photo/fa74972c-db1e-11ea-b873-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что существуют категория людей, которые в принципе не могут заразиться коронавирусной инфекцией.

«Невские новости» попросили прокомментировать это заявление профессора вирусологии, бывшего руководителя центра «Вектор» Александра Чепурнова. Специалист отметил, что невосприимчивость к вирусным инфекциям является известным феноменом. Это может быть связано с тем, что у человека отсутствует определённый рецептор, к которому может прицепиться вирус.

Например, я не заболеваю герпесом. Это классический случай, это известно почти для всех возбудителей, — отметил Чепурнов.

Вирусолог также рассказал, что четыре разновидности коронавируса вызывают лёгкое течение болезни. Все эти виды взаимодействуют с Т-лимфоцитами и обеспечивают иммунитет к COVID-19.

В лице этих коронавирусов мы получаем аутовакцину. То есть эти коронавирусы возможно приспособить к вакцине, — подчеркнул специалист.

Симптомы COVID-19 у разных людей могут различаться из-за индивидуальных особенностей, добавил Чепурнов. Заражение провоцирует различный ответ защитных сил организма в зависимости от их состояния.

У кого-то больше поражаются лёгкие, но [у коронавируса] есть способность поражать и другие органы. Например, один из признаков [COVID-19] — потеря обоняния, вкуса. Это знак того, что вирус поражает факторы нервной системы, — рассказал вирусолог.

Ранее NEWS.ru приводил мнение фельдшера из Иркутской области, согласно которому потеря обоняния является самым характерным симптомом COVID-19, выделяющим заболевание из ряда похожих на него.