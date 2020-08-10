Минздрав рассказал о длительности иммунитета к COVID-19 после вакцинации

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Благодаря двухкратной схеме введения вакцины от коронавируса у человека формируется длительный иммунитет, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Согласно данным ведомства, опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства рассказал , что вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н.Ф. Гамалеи, показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

Владимир Путин 11 августа сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. По его словам, иммунизацию уже прошла одна из его дочерей. Вакцина поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций. Производством займутся центр имени Гамалеи и АО «Биннофарм». Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.