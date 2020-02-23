Напитки с кофеином, сырые овощи и чили являются продуктами, которые мешают здоровому сну. Об этом сообщил эксперт по питанию из Германии Хайдрун Шуберт.
По словам специалиста, также здоровому сну мешают имбирь, шоколад и солодка. Как отметил Шуберт, каждый из перечисленных продуктов по-своему не позволяет организму полноценно отдохнуть.
Так, например, в солодке содержится много глицирризиновой кислоты, повышающей давление. Также вещество оказывает воздействие на водно-солевой баланс, что может привести к бессоннице.
Сырые овощи способствуют активированию работы пищеварительного тракта. Это также создаёт для организма помехи при переходе в фазу глубокого сна. Чили и имбирь, в свою очередь, ускоряют обмен веществ. Под их воздействием у человека может повыситься температура тела.
Напитки с содержанием кофеина могут вызвать бессонницу, так как это вещество стимулирует нервную систему. Похожим действием обладает и содержащийся в тёмном шоколаде теобромин.
Шуберт посоветовал отказаться от поздних ужинов тем, кто имеет проблемы со сном. Так человек может дать организму время для подготовки к полноценному отдыху,
Как ранее писал NEWS.ru, немецкие диетологи рассказали, какие овощи помогут похудеть после 40 лет.
В первую очередь стоит употреблять брокколи, так как этот овощ помогает сжигать жиры, избавляет от отёчности и излишков воды, отмечают специалисты.
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