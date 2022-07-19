У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль

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Медики обнаружили опухоль у ивуарийского футболиста дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Диагноз был поставлен в понедельник, 18 июля, после тренировки, во время которой 28-летний спортсмен почувствовал себя плохо.

В ходе обследования врачи обнаружили у Аллера опухоль яичка. Спортсмен покинул расположение команды в тренировочном лагере в Швейцарии и вернулся в Дортмунд. Там он пройдёт дополнительное обследование.

По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьена Келя, сообщение врачей стало шоком для всех игроков и работников клуба.

Вся семья «Боруссии» желает ему скорейшего выздоровления. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение, — сказал Кель.

Аллер перешёл в «Боруссию» 6 июля. Ранее он выступал за нидерландский «Аякс». Там он провёл 65 матчей, забил 47 голов и сделал 16 голевых передач. В составе «Аякса» он дважды становился чемпионом Нидерландов и обладателем кубка страны.

Также Аллер выступал за французский «Осер», нидерландский «Утрехт», британский «Вест Хэм» и немецкий «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана. Футболист прилетел в Баку, где планирует провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

До этого Дзюба остался недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».