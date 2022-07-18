Стало известно об интересе к Дзюбе со стороны азербайджанских клубов Футболист Дзюба может перейти в «Нефтчи» или «Карабах»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист ранее прилетел в Баку, где планирует провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

Дзюба в мае покинул «Зенит». Сейчас он находится в статусе свободного агента. На днях форвард прибыл на базу «Рубина», где будет проходить тренировочные сборы с командой до тех пор, пока не найдет новое место для трудоустройства.

В составе санкт-петербургского клуба Дзюба стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».