Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана, сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист ранее прилетел в Баку, где планирует провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».
Дзюба в мае покинул «Зенит». Сейчас он находится в статусе свободного агента. На днях форвард прибыл на базу «Рубина», где будет проходить тренировочные сборы с командой до тех пор, пока не найдет новое место для трудоустройства.
В составе санкт-петербургского клуба Дзюба стал четырехкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В прошлом сезоне форвард провел за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге и забил 11 мячей.
Ранее стало известно, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».