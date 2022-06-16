Стало известно о недовольстве Дзюбы условиями по предложению из Турции Футболист Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Футболист сборной России Артём Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн, сообщает Metaratings.ru. Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче».

По данным источника, Дзюба получил от турецких команд предложения с годовой зарплатой от €1,2 до €1,5 млн. Но он хочет получать больше. Отмечается, что экономическое положение не позволяет турецким командам предложить российскому форварду лучшие условия.

Дзюба покинул «Зенит» 22 мая 2022 года. В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба больше не вызывает у них интереса. По словам функционера, они заинтересованы в приобретении молодого и скоростного нападающего. Ранее сообщалось, что сербский клуб готов предложить сотрудничество Дзюбе после его ухода из санкт-петербургской команды.