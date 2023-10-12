Россия обыграла Камерун, африканцы не расстроились: репортаж со стадиона Сборная России по футболу в товарищеском матче выиграла у сборной Камеруна

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Игрок сборной России Данил Глебов (справа) и игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа в товарищеском матче между сборными России и Камеруна

Сборная России продолжает серию товарищеских матчей. На этот раз подопечные Валерия Карпина встретились со сборной Камеруна — одной из лучших команд на Африканском континенте. Яркая вывеска внушала надежду не только на хорошую игру, но и на особый антураж. К счастью, все сложилось лучшим образом: сборная России наконец выиграла, и атмосфера на стадионе «Динамо» оказалась в полном порядке. Почти полный стадион, гости из Камеруна, танцы на трибунах и даже протесты — NEWS.ru с репортажем с «ВТБ Арены».

В Москве сыграли мировые топы

В сложившихся обстоятельствах товарищеские матчи — единственная привилегия, которая сохранилась за сборной России. Но не стоит думать, что найти соперника для спарринга — простая задача. Круг желающих провести товарищеский матч с Россией в нынешних реалиях крайне ограничен. Поэтому насмешки и недовольство со стороны некоторых экспертов и болельщиков относительно соперников России не всегда оправданны. Тут работает принцип: привезли, кого могли.

Правда, на этот раз оппонент нам достался более чем статусный. Камерун — участник ЧМ-2022 и одна из самых сильных африканских команд. Взглянем на состав. Да, на игру против России не смогли выйти из-за проблем со здоровьем нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг и хавбек «Наполи» Андре Замбо-Ангисса, но и без них было на кого посмотреть. В ворота встал вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, в полузащите сыграл Брайн Мбемо из «Брентфорда».

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Вратарь сборной Камеруна Фабрис Ондоа (в центре) пропускает гол в товарищеском матче между сборными России и Камеруна. Слева – автор гола игрок сборной России Фёдор Чалов

За Камерун выступил известный в России футболист

Впрочем, не будем лукавить: любой игрок «МЮ» померк бы на фоне Гаэля Ондуа. Он в России на особом счету. Камерунец начинал свой футбольный путь в России (наш паспорт у него тоже есть), поиграл в нескольких российских клубах, но особой любовью заручился у местной публики во время чемпионата мира в Катаре, когда без боязни и стеснения признавался в любви к России и наносил триколор на бутсы. С тех пор он сродни герою в России, поэтому нетрудно догадаться, как его встречали в Москве.

Еще до матча он тепло пообщался с бывшим игроком «Локомотива» Алексеем Миранчуком, а на предматчевой пресс-конференции признался, что если ему удастся забить гол, то он не будет праздновать его. Такой вот знак уважения в сторону страны, в которой начался его футбольный путь. Сейчас Ондуа выступает за швейцарский «Серветт».

«Если я забью гол в матче против сборной России, сто процентов не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — приводит слова Ондуа «Спорт-Экспресс».

Перед разминкой Ондуа подошел к скамейке национальной команды России и с улыбкой всех поприветствовал, а в микст-зоне после игры признался, что они продолжают общаться с братьями Миранчуками и Бариновым даже вне матчей. Такая дружественная атмосфера царила вокруг.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа (в центре) в товарищеском матче между сборными России и Камеруна

На матч пришло много камерунцев и болельщики из Ирака

Атмосфера была дружественной не только на поле, но и за его пределами. Неожиданно сборная Камеруна собрала большое количество своих болельщиков на «ВТБ Арене» — почти вся гостевая трибуна была заполнена! Камерунцы — ребята незаурядные, поэтому были и яркие костюмы, и танцы в подтрибунке.

На входе у стадиона мы познакомились с камерунцем, который уже два года живет в России и очень неплохо изъясняется по-русски. Конкурент Ондуа, получается?

«Москва — очень красивый город. Мы играем на „Динамо“. Россия и Камерун — это дружба, но сейчас Камерун должен показать хороший футбол. Кого из российских футболистов я знаю? Далера Кузяева! А ещё... президент „Челси“... Абрамович? Да!» — неожиданные познания от болельщика сборной Камеруна.

К слову, гостя из Камеруна очень тепло встретили местные болельщики.

Но на матче присутствовали не только фанаты играющих команд. Например, нам удалось пообщаться с... иракцем. Первым делом мы поинтересовались, что его мотивировало в непогожий день прийти на матч Россия — Камерун.

«А почему нет? Мне интересно посмотреть игру россиян. Сейчас не так много игр, мне бы хотелось насладиться атмосферой со всеми россиянами, у вас техничная команда. Думаю, Россия выиграет. Из футболистов я знаю Артема Дзюбу. К сожалению, он не играет», — поделился своими ожиданиями болельщик из Ирака.

Фото: NEWS.ru

На посещаемость повлияло отсутствие Fan ID

За сутки до игры появилась информация о реализации более 20 тысяч билетов. Действительно, даже несмотря на не самую приятную погоду, трибуны почти полностью были заполнены. Приятная для глаз картина. Те, кто ходит на матчи РПЛ, от этого точно отвыкли.

Символический удар в игре нанес Валерий Непомнящий, бывший тренер сборной Камеруна. Получилось действительно символично. А ещё перед стартовым свистком трибуны громкими аплодисментами поздравили с 97-летием Никиту Павловича Симоняна, бывшего футболиста и тренера сборной СССР, легенду «Спартака» и всего отечественного футбола.

Нужно признать, что трибуны с группой поддержки сборной России не замолкали ни на минуту. У болельщиков был ярый заводила, который орал в микрофон весь матч. Но его работа оказалась продуктивной. И «Катюша», и традиционные скандирования «Россия, Россия», «Русские, вперед» — все было. А перед перерывом болельщики начали скандировать «Fan ID — убийца футбола». Про главную боль российских фанов не забывают даже на товарищеских матчах.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренер сборной России Валерий Карпин (слева) Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренер сборной России Валерий Карпин (слева) Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун

Сборная показала качественный футбол

Активная поддержка болельщиков и родные стены оказали позитивное влияние на сборную России. Первая победа команды Карпина за очень долгое время (за полгода, с матча с Ираком в марте), да еще и на своем поле — это не может не радовать. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на 41-й минуте забил форвард ЦСКА Федор Чалов.

В оставшееся время моменты создавала только сборная России. С точки зрения качества игры это также был лучший матч за год. Если кто-то сомневался в уровне подопечных Карпина и способности тренера настроить футболистов на важный матч, то сейчас эти разговоры должны стихнуть. Во всяком случае, до следующего матча.

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