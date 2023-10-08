«Последний шанс реабилитироваться»: чего ждать от дерби «Спартака» и ЦСКА Эксперты оценили состояние команд, которые сыграют в главном дерби России

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

В этом сезоне ни «Спартак», ни ЦСКА не находятся в группе лидеров Российской премьер-лиги: у обеих команд по 16 очков после 10 матчей, на 11 меньше, чем у лидирующего «Краснодара». И для обеих команд это один из последних шансов вернуться в гонку за золотые медали, так как поражение фактически поставит крест на чемпионских амбициях. Ожиданиями от матча c NEWS.ru поделились пять футбольных экспертов.

Непомнящий считает, что фаворита в дерби нет

Бывший главный тренер сборной Камеруна и томской «Томи» Валерий Непомнящий не видит фаворита в предстоящем матче. По его словам, обе команды подходят к дерби не в лучших кондициях.

«И одна, и другая команда далеко не в лучшей форме. „Спартак“ испытывает морально-психологические проблемы. У ЦСКА кадровые трудности в обороне, „армейцам“ не хватает футболистов. Фаворита в матче нет, потому что это дерби», — сказал Непомнящий.

Он также назвал игру московского «Спартака» в этом сезоне непонятной и «полным хаосом».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Футбольный матч между «Спартаком» (Москва) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Открытие Арена» в Москве

«Во что играет „Спартак“? Если говорить о материале, то у команды есть два абсолютно равноценных состава, чего нет ни у ЦСКА, ни у „Крыльев“, ни у „Локомотива“. А игра как была непонятной, так и осталась. Полный хаос. Непонятно, кто за что отвечает на поле. Когда удается забить быстрый гол, ловится кураж, а когда нет — на поле абсолютный сумбур, в обороне случаются провалы в каждом матче. Абаскаль до сих пор не разобрался, как ему играть: как пришел в самом начале без понимания, так и сейчас не нашел его», — сказал Непомнящий.

Специалист добавил, что не является сторонником жестких решений и не считает, что испанца нужно увольнять сейчас.

«Я вас разочарую, но я не назову вам человека, который должен возглавить „Спартак“ сейчас. Дело в том, что я никогда не был работодателем, я всегда был наемным рабочим, и я не знаю, какие критерии и какие качества требуются от человека, который сейчас мог бы возглавить такую популярную и амбициозную команду, как „Спартак“», — добавил Непомнящий.

В 2012–2014 годах Непомнящий, которому сейчас 80 лет, занимал должность советника президента ЦСКА Евгения Гинера.

Экс-форвард ЦСКА отметил проблемы команд

ЦСКА и «Спартак» находятся не в лучших кондициях перед очной встречей в Российской премьер-лиге (РПЛ), подтвердил NEWS.ru экс-нападающий «армейцев» и сборной России Валерий Масалитин. По его словам, обе команды испытывают проблемы, которые влияют на результаты матчей.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

«Две команды не в лучшем состоянии. Соперники подошли в равной степени к игре со своими проблемами. Только игра покажет, кто и как их решил», — сказал Масалитин.

Футболист отметил, что у ЦСКА проблемы связаны с нехваткой игроков. Он добавил, что у «Спартака» переизбыток футболистов. Сделать прогноз на матч экс-форвард ЦСКА не рискнул.

Билялетдинов считает, что «Спартаку» нужно реабилитироваться

Перед матчем с ЦСКА красно-белые проиграли две встречи подряд с крупным счетом: «Крыльям Советов» в Самаре в рамках РПЛ — 0:4 и «Динамо» в Кубке — 0:3. По мнению экс-игрока «Спартака» и сборной России Динияра Билялетдинов, для красно-белых пришло время реабилитироваться.

«Интересна будет реакция „Спартака“ на последние результаты. Важно показать эмоции в дерби. Для ЦСКА и „Спартака“ такой матч всегда стоит особняком. Для „Спартака“ это возможность реабилитироваться за два поражения подряд — в матчах с „Крыльями Советов“ и „Динамо“», — сказал Билялетдинов.

С его точки зрения, это, возможно, последний шанс для «Спартака» спасти сезон, а для главного тренера Гильермо Абаскаля — сохранить свое место в московском клубе.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Тренировка футболистов «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР назвал фаворита

Игра «Спартака» и ЦСКА в последних матчах оставляет желать лучшего, заявил NEWS.ru бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев. По его словам, московские клубы теряют престиж и своих болельщиков из-за последних выступлений.

«Последние игры команд я смотрел, и они меня не впечатлили. Такие топовые команды нашего чемпионата не могут так играть. Они теряют престиж и болельщиков», — сказал Пономарев.

Он также поделился ожиданиями от игры и назвал фаворита предстоящей встречи. Эксперт отметил, что для главного тренера «Спартака»" Гильермо Абаскаля матч с ЦСКА может стать последним на посту главного тренера красно-белых.

«Как сыграют? Все-таки предпочтение отдал бы „Спартаку“, ведь матч будет на их поле. Для Абаскаля, возможно, это будет последняя игра, если красно-белые проиграют», — подчеркнул Пономарев.

Шоумен Грушевский ожидает «витамина радости» для ЦСКА

Результат предстоящего матча между «Спартаком» и ЦСКА предсказать очень сложно, заявил NEWS.ru шоумен и болельщик «армейцев» Михаил Грушевский. По его словам, любые расклады по будущему дерби не имеют никакого смысла.

«Обе команды подходят к матчу не в самой лучшей диспозиции. У ЦСКА была серия ничьих, „Спартак“ потерпел два подряд поражения в последних играх. Однако перед такими матчами все расклады не имеют никакого смысла. Что будет происходить в воскресенье, сказать очень сложно», — заявил Грушевский.

Грушевский также заявил, что победа ЦСКА над «Спартаком» принесет ему положительные эмоции и станет «витамином радости».

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Мировая Российская премьер-лига 2022/2023. Матч 13-го тура между ПФК ЦСКА и ФК «Спартак»

«Обе команды показывали неровную игру и успели разочаровать болельщиков в этом сезоне. Для меня, как для болельщика ЦСКА, победа в дерби станет препаратом бодрости, витамином радости», — добавил он.

Как ЦСКА и «Спартак» играли между собой в предыдущие годы

В 1990-е годы доминирование «Спартака» было безоговорочным, подопечные Олега Ромнацева с 1992-го по 2001-й выиграли девять чемпионатов России. Но все изменилось в 2001 году с приходом в ЦСКА Евгения Гинера. С этого момента уже красно-синие вышли на ведущие роли в РПЛ, в «Спартак» же, напротив, наступил глубокий многолетний кризис. Тогда же и стартовала семилетняя серия, в ходе которой красно-белые не могли победить заклятого соперника (2001–2008).

За новейшую историю команды провели немало ярких матчей, среди которых можно отметить «снежное дерби» в ноябре 2002 года, когда клубы играли фактически на снегу; результативную игру в полуфинале Кубка России в 2011-м (3:3), закончившуюся серией пенальти; несколько обоюдных разгромов — 5:1 и 4:0 в пользу ЦСКА в 2008-м и 2015-м; а также две домашние победы «Спартака» со счетом 3:0 в 2013-м и 2017-м. В общей сложности в Премьер-лиге ЦСКА выиграл 26 матчей, «Спартак» — 23 и 16 встреч завершились вничью.

Новая встреча начнется сегодня в 19:00 мск.

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