Билялетдинов: «Спартак» может вернуть доверие в случае победы над ЦСКА Билялетдинов: «Спартак» в матче с ЦСКА может реабилитироваться за два поражения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФК «Спартак» может реабилитироваться перед болельщиками за последние результаты в предстоящем матче с ЦСКА, заявил NEWS.ru бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов. По его мнению, главный тренер команды Гильермо Абаскаль может вернуть доверие поклонников красно-белых в случае победы в дерби.

Интересна будет реакция «Спартака» на последние результаты. Важно показать эмоции в дерби. Для ЦСКА и «Спартака» такой матч всегда стоит особняком. Для «Спартака» это возможность реабилитироваться за два поражения подряд — в матчах с «Крыльями Советов» и «Динамо», — сказал Билялетдинов.

Поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19:00 мск.

После 10 туров Российской премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место с 16 очками. ЦСКА располагается на седьмой строчке, в активе команды Владимира Федотова также 16 баллов. У лидера, «Краснодара», 24 очка.

Последний матч между «Спартаком» и ЦСКА прошел в мае этого года и завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

2 октября главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал игру «Спартака» непонятной. По его словам, команда находится в полном хаосе. Он, однако, не считает, что испанского специалиста нужно увольнять.