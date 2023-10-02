«Игра как была непонятной, так и осталась»: Непомнящий о «Спартаке» Валерий Непомнящий раскритиковал московский «Спартак»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Игрок ФК «Спартак» Александр Соболев

Гильермо Абаскаль пока не смог выстроить игру «Спартака», команда продолжает находиться в полном хаосе, заявил NEWS.ru бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он, однако, не считает, что испанского специалиста нужно увольнять из «Спартака» сейчас.

Во что играет «Спартак»? Если говорить о материале, то у команды есть два абсолютно равноценных состава, чего нет ни у ЦСКА, ни у «Крыльев», ни у «Локомотива». А игра как была непонятной, так и осталась. Полный хаос. Непонятно, кто за что отвечает на поле. Когда удается забить быстрый гол, ловится кураж, а когда нет — на поле абсолютный сумбур, в обороне случаются провалы в каждом матче. Абаскаль до сих пор не разобрался, как ему играть: как пришел в самом начале без понимания, так и сейчас не нашел его, — сказал Непомнящий.

Специалист добавил, что не считает, что испанца нужно увольнять сейчас, так как не является сторонником жестких решений.

Я вас разочарую, но я не назову вам человека, который должен возглавить «Спартак» сейчас. Дело в том, что я никогда не был работодателем, я всегда был наемным рабочим, и я не знаю, какие критерии и какие качества требуются от человека, который сейчас мог бы возглавить такую популярную и амбициозную команду, как «Спартак», — заявил Непомнящий.

После 10 туров «Спартак» под руководством Абаскаля занимает пятое место в РПЛ с 16 очками. У лидирующего «Краснодара» 24 очка.

14 сентября Непомнящий вступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина после критики со стороны депутата Романа Терюшкова.