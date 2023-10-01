Опубликовано видео столкновения футболисток ЦСКА и «Локомотива» головами Футболистка «Локомотива» потеряла сознание, ударившись головой о защитницу ЦСКА

Фото: fclm.ru

Полина Юкляева

Игрок московского «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание в матче 21-го тура Суперлиги — женского чемпионата России по футболу. Инцидент произошел на 53-й минуте матча с ЦСКА. Юкляева уарилась головой об голову защитницы ЦСКА Юлии Плешковой. «Локомотив» сообщил, что в машине скорой помощи девушка пришла в себя. Теперь ей предстоит обследование.

Полина Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи и отправляется в больницу для прохождения обследования, — сообщили в женском футбольном клубе.

Врач команды отметил, что спортсменка получила удар в височную область, что привело к сотрясению мозга. Он предположил, что о степени тяжести травмы говорить пока сложно.

Матч проходил в подмосковных Химках и завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

15 сентября Криштиану Роналду попал мячом в голову оператора, который снимал матч чемпионата Саудовской Аравии — команда «Аль-Насра» против «Аль‑Раеда». Португальский спортсмен провел атаку по воротам противника, но не попал в створ. Вместо этого мяч отлетел в голову телевизионщика, который снимал игру. Позже оператор показал огромную шишку, которая образовалась у него на лбу от точного попадания.