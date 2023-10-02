Непомнящий назвал главного фаворита и главную неожиданность сезона РПЛ «Крылья Советов» — открытие РПЛ, а «Краснодар» — фаворит, считает Непомнящий

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Игрок «Краснодара» Сергей Волков

«Краснодар» является фаворитом текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ), заявил корреспонденту NEWS.ru бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он считает, что главная причина этому — нестабильность конкурентов.

Сейчас «Краснодар» претендует на чемпионство реально. Не столько из-за собственной игры, хотя по организации они сейчас лучшие в РПЛ, сколько из-за того, как показывают себя конкуренты. «Зенит» разочаровывает, «Спартак» — тем более. У ЦСКА вечные проблемы с центром обороны, а «Локомотив» пока только ищет свою игру, у них по-прежнему присутствует «Дзюбазависимость», — считает Непомнящий.

Специалист назвал «Крылья Советов» открытием текущего сезона. После 10 туров самарский клуб идет на втором месте, на три очка отставая от лидирующего «Краснодара».

Открытие — однозначно «Крылья», они вторые не просто так, качество игры высочайшее. Если говорить о том, как прогрессируют молодые ребята, то я аплодирую тренеру Осенькину, они играют в приятный глазу футбол. Если они сохранят этот задор и финишируют в призерах, это будет выдающееся достижение, — добавил Непомнящий.

14 сентября Непомнящий вступился за главного тренера сборной России Валерия Карпина после критики со стороны депутата Терюшкова.