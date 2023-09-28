Журова: МОК не позволит Исинбаевой голосовать за россиян Журова сочла невозможным голосование Исинбаевой в МОК за российских спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

В комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) вряд ли позволят легкоатлетке Елене Исинбаевой голосовать за допуск российских атлетов к международным соревнованиям, предположила в беседе с KP.RU олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова. По ее мнению, Исинбаева, живущая в настоящее время в Испании, хотя и будет принимать участие в работе комиссии МОК по спортсменам, но не сможет влиять на решения по россиянам.

Вряд ли она будет голосовать за это. Она, может быть, сможет вести переговоры со своими коллегами, но, скорее всего, голосовать ей не дадут, потому что все-таки здесь есть ангажированность, — пояснила Журова.

Как отмечает издание, комиссия МОК по спортсменам начнет работу 1 октября в Лозанне. Исинбаева была избрана в состав этого органа в 2016 году. Комиссия, в том числе, должна определить допуск российских спортсменов на Олимпийские игры.

Ранее Елена Исинбаева уехала из России и теперь проживает в Испании. Спортсменка заявила в одном из интервью, что звание майора Вооруженных сил РФ во время выступлений за ЦСКА у нее было «номинальным». За это высказывание в России предложили лишить легкоатлетку всех госнаград, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о фактах предательства Родины со стороны спортсменки ему неизвестно.