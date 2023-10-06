Непомнящий назвал фаворита матча между «Спартаком» и ЦСКА Непомнящий заявил, что в матче между «Спартаком» и ЦСКА нет фаворита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА нет фаворита, заявил NEWS.ru бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его словам, обе команды подходят к дерби не в лучших кондициях.

И одна, и другая команда далеко не в лучшей форме. «Спартак» испытывает морально-психологические проблемы. У ЦСКА кадровые трудности в обороне, «армейцам» не хватает футболистов. Фаворита в матче нет, потому что это дерби, — сказал Непомнящий.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:00 мск.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает пятое место в РПЛ с 16 очками. ЦСКА располагается на седьмой строчке, в активе команды Владимира Федотова также 16 баллов. Красно-синие уступают красно-белым по дополнительным показателям.

Последний матч между московскими командами прошел в мае этого года и завершился победой «Спартака» со счётом 2:1. 2 октября Валерий Непомнящий назвал игру красно-белых непонятной.