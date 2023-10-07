Экс-форвард «армейцев»: ЦСКА и «Спартак» испытывают проблемы перед дерби Масалитин: ЦСКА и «Спартак» находятся не в лучших кондициях перед матчем в РПЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ЦСКА и «Спартак» находятся не в лучших кондициях перед очной встречей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России Валерий Масалитин. По его словам, обе команды испытывают проблемы, которые влияют на результаты матчей.

Две команды не в лучшем состоянии. Соперники подошли в равной степени к игре со своими проблемами. Только игра покажет, кто и как их решил, — сказал Масалитин.

Масалитин отметил, что у ЦСКА проблемы связаны с нехваткой игроков. Он добавил, что у «Спартака» переизбыток футболистов.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в 19:00 мск.

После 10 туров РПЛ «Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает пятое место с 16 очками. ЦСКА располагается на седьмой строчке, в активе команды Владимира Федотова также 16 баллов. «Красно-синие» уступают «красно-белым» по дополнительным показателям.