Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. По имеющимся данным, на игре присутствовали 20 152 зрителя.
Единственный гол забил Федор Чалов, это случилось на 40-й минуте встречи. Для форварда ЦСКА этот мяч стал первым за шесть игр в составе национальной сборной. Результаты матча будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время Россия занимает там 39-е место, Камерун находится на 41-й строчке.
Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренер сборной России Валерий Карпин (слева)
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренер сборной России Валерий Карпин (слева)
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Товарищеский матч Россия - Камерун
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна