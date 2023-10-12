Россия выиграла у Камеруна: кадры с товарищеского матча Россия в товарищеском матче по футболу обыграла Камерун

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Товарищеский матч Россия - Камерун

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. По имеющимся данным, на игре присутствовали 20 152 зрителя.

Единственный гол забил Федор Чалов, это случилось на 40-й минуте встречи. Для форварда ЦСКА этот мяч стал первым за шесть игр в составе национальной сборной. Результаты матча будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время Россия занимает там 39-е место, Камерун находится на 41-й строчке.

Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.