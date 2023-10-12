«Переживем»: тренер прокомментировала решение МОК об отстранении ОКР Тренер Родионенко считает, что спорт в России не погибнет после отстранения ОКР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Родионенко

Российский спорт не погибнет после решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР), заявила РИА Новости старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она добавила, что МОК сам себя дискредитирует и выразила надежду, что все нормализуется.

Для нас это решение ожидаемо. Они шли к этому. Начали с маленького, дальше — больше. Они спорт превратили в политику. Унижаться перед ними мы не собираемся. Мы продолжаем свое дело, готовимся, тренируемся. От того, что они принимают такое решение, российский спорт не погибнет, поверьте. Мы все переживем, — заявила она.

Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении ОКР из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Депутат Государственной думы Николай Валуев допустил, что Олимпийский комитет России никогда не вернется в состав Международного олимпийского комитета. По словам парламентария, МОК теперь сосредоточен не только на зарабатывании денег, но и претендует на некоторое политическое влияние.