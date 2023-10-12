В ГД допустили, что Олимпийский комитет России никогда не вернется в МОК Депутат ГД Валуев допустил, что Олимпийский комитет РФ никогда не вернется в МОК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с NEWS.ru допустил, что Олимпийский комитет России никогда не вернется в состав Международного олимпийского комитета. По словам парламентария, МОК теперь сосредоточен не только на зарабатывании денег, но и претендует на некоторое политическое влияние.

По сути, с отстранением Олимпийского комитета России ситуация никак не изменилась. МОК нужно рассматривать как политическую структуру, которая теперь сосредоточена не только на зарабатывании денег, но и претендует на некоторое политическое влияние. Может Томасу Баху (президент Международного олимпийского комитета. — NEWS.ru) этого и не хотелось, но зависит такое решение не только от него. Так что следующая Олимпиада пройдет без России, я практически уверен в этом, — заявил депутат.

Валуев считает, что перспективы возвращения ОКР в МОК зависят от окончания специальной военной операции на Украине, а именно — от победы России. Парламентарий допускает, что для россиян Олимпиада может закончиться, но при этом нельзя совсем исключать создание альтернативных Игр.

Если МОК скажет, что без отказа от включения в ОКР комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы никогда не вернемся на Игры, то значит, не вернемся. Олимпиада для нас закончится. Будем ли мы создавать альтернативные Игры — это очень серьезный вопрос, на это потребуется очень много времени. К обсуждению этого вопроса нужно вернуться позже, сейчас на повестке есть более важные темы, — заключил Валуев.

Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении ОКР из-за новых регионов, представительства которых включили в состав российского комитета. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.