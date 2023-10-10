UEFA передумал допускать российские юношеские сборные до турниров UEFA отозвал решение по допуску юношеских сборных РФ к футбольным турнирам

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил решение о допуске российских юношеских сборных к турнирам, сообщил журналист Роб Харрис на своей странице в Twitter (X). По его словам, члены комитета так и не смогли найти техническую возможность для допуска спортсменов из России. Ограничение на их участие останется в силе.

Представители UEFA заявили о возможном пересмотре своего решения о запрете участия российских юношеских команд от 9 октября. В союзе заявили, что дети «не должны страдать от решений взрослых». Предполагалось, что им дадут допуск к турнирам, оставив запрет для основной сборной России и клубов Российской премьер-лиги до окончания специальной военной операции на Украине.

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино ранее допустил вероятность участия сборной России в следующем чемпионате мира. По его словам, это станет возможным, если будет разрешена ситуация на Украине. Отмечается, что ограничение для российских спортсменов действует с 2022 года. Из-за действующих правил футболисты из России не смогли сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира, прошедший в Катаре.