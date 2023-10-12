Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0, сообщает ТАСС. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. По имеющимся данным, на игре присутствовали 20 152 зрителя.

Единственный гол забил Федор Чалов, это случилось на 40-й минуте встречи. Для форварда ЦСКА этот мяч стал первым за шесть игр в составе национальной сборной.

Результаты матча будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола. В настоящее время Россия занимает там 39-е место, Камерун находится на 41-й строчке.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Главный тренер «Ференцвароша» (Будапешт, Венгрия) Станислав Черчесов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренер сборной России Валерий Карпин (слева) Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренер сборной России Валерий Карпин (слева) Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Тренировка перед товарищеским матчем Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Оперный певец Ильдар Абдразаков перед началом товарищеского матча между сборными России и Камеруна Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Товарищеский матч Россия - Камерун

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