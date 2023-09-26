УЕФА вернул молодежные сборные России в международные турниры

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные, сообщается на сайте организации. Как отмечается, исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, чтобы восстановить сборные до 17 лет на турнирах, даже если их жеребьевки уже прошли.

Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их, — прокомментировал решение президент УЕФА Александер Чеферин.

Ограничения для взрослых команд продолжают действовать.

Между тем, Российский футбольный союз до конца 2023 года определится, оставаться ли в УЕФА или перейти в Азиатскую конфедерацию. Решение будет зависеть от исхода переговоров о возвращении российских команд в УЕФА, заявил ранее глава РФС Александр Дюков.

Хотя РФС может самостоятельно сменить конфедерацию, сделать это без неофициального согласия и одобрения ФИФА это не получится. Дюков объяснил, что формально это решение принимает не он, будучи президентом РФС, а исполком. Дюков подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы по таким важным поводам было принято консолидированное решение всей футбольной общественности.