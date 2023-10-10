«Надо шевелить мозгами»: Гаджиев о решении УЕФА отменить допуск сборных РФ Гаджи Гаджиев посчитал, что решение УЕФА не приведет к деградации футбола в РФ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) фактически отменил собственное решение о допуске российских юношей на международные соревнования, принятое 27 сентября, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. По его словам, такие решение было ожидаемым.

Изначально было ясно, что вряд ли этот акт доброй воли пройдет, хоть и мальчишки и девчонки не виноваты в этой ситуации. Решения, основанные на спортивных и гуманных принципах, сегодня не проходят в силу блокировки политиков. Несерьезно говорить, что спорт вне политики. Даже если бы и был допуск, соревнования не смогли бы пройти полноценно, так как слишком большое количество стран уже отказались от игр с Россией, — сказал Гаджиев.

Специалист отметил, что подобная ситуация подтверждает тезис, согласно которому самостоятельных спортивных организаций почти не осталось. Однако Гаджиев убежден, что российские футболисты в итоге вернутся и будут сильнее.

Данное решение означает то, что мы на энное количество времени будем и дальше отстранены, но я верю, что мы вернемся сильнее, чем до начала санкций. И для этого спортивное сообщество, которое занято развитием футбола, должно отдать игре больше, чем раньше. У нас уже был подобный опыт. Мы до 1952--1953 годов были вне международных соревнований, но в итоге вернулись сильнее, чем большинство стран. Это решение не приведет к деградации, если мы будем шевелить не только мышцами, но и мозгами, — добавил тренер.

В феврале 2022 года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил вероятность участия сборной России в следующем чемпионате мира, если будет разрешена ситуация на Украине. Из-за действующих правил футболисты из России не смогли сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира, прошедший в Катаре.