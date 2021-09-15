Прости, если кастрировал: реакция на «несмытый позор» «Спартака»

«Спартак» и российские футбольные клубы в целом так ужасно выступают в еврокубках в последние несколько сезонов (ни одного выхода в плей-офф ЛЧ за пять лет), что даже поражению от «Легии» сильно не удивляешься. Тем более что польский клуб обыгрывал «Спартак» ещё 10 лет назад во времена Валерия Карпина. Тем не менее читать шутки о новом проигрыше «красно-белых» довольно весело, даже если болеешь за эту команду.
Ещё до игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что цель на матч с «Легией» — смыть позор десятилетней давности. Речь о матче квалификации Лиги Европы сезона-2011/12, когда «красно-белые» проиграли дома со счётом 2:3 после ничьей в Варшаве. Но смыть не получилось: снова домашнее поражение с голом в добавленное время. Эту тему обыграли даже эсэмэмщики «Легии».
Снова добавленное время, знаем, любим, — опубликовано в Twitter клуба. Неплохой юмор.
Вообще, трудно с серьёзным лицом следить за тем, что происходит в «Спартаке» и вокруг команды. Клуб обыгрывают не только на поле, но и за его пределами. С него просто смеются, как собственные фанаты, так и соперники. Даже тренер «Легии» сделал эффектный жест. Он открыл две бутылки пива после победы над москвичами.
Чеслав Минхневич > Криштиану Роналду, — говорится в твите.
Это отсылка к акции Криштиану Роналду на Евро-2020. Тогда португальский форвард на пресс-конференции убрал стоявшие на столе бутылки кока-колы и поставил на их место питьевую воду.
Когда-то «Спартак» снова станет серьёзным клубом, который будет вызывать у собственных болельщиков и у соперников только уважение, но этого времени нужно дождаться. Никто точно не знает, как долго ещё руководить клубом будет Леонид Федун и кто придёт после него. Фанаты «красно-белых» — мощная сила, они не раз «увольняли» тренеров (Александр Старков, Олег Кононов), но отстранить Федуна не по силам даже им. Во всяком случае, пока.