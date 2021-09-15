Эффект Кастрати: «Спартак» начал выступление в Лиге Европы с провала

«Спартак» начал групповой этап Лиги Европы с очередного провала. Команда на своём поле весь матч пыталась вскрыть оборону «Легии», а в дополнительное время пропустила сама. Рассказываем подробнее об обидном поражении «красно-белых».

Битва неудачников

«Спартак» начал сезон очень тяжело и неоднозначно. Команда без шансов уступила «Бенфике» в борьбе за выход в Лигу чемпионов, а в РПЛ находится лишь на девятом месте. Провальной получилась и летняя трансферная компания, итогом которой, если не считать возвращений из аренд, стала лишь странная покупка бельгийского защитника Максимилиана Кофрие. Считать усилением этот трансфер пока очень сложно.

«Легия» же начала сезон ещё хуже «Спартака»: три поражения в пяти матчах и место в зоне вылета, однако статус действующего чемпиона Польши и богатый опыт выступления в еврокубках заставляют относиться к полякам максимально серьёзно.

Главный тренер «красно-белых» Руй Витория решил не вносить радикальных изменений в победный состав образца последней игры с «Химками» (3:1), ограничившись лишь одной заменой. В нападении вместо Александра Соболева вышел более быстрый Джордан Ларссон. Состав москвичей выглядел вполне атакующим, так что болельщики «красно-белых» ожидали яркой игры.

Ещё одним желанием фанатов российской команды был реванш за проигранное «Легии» двухматчевое противостояние в квалификации Лиги Европы десятилетней давности. Тогда поляки сенсационно прошли дальше, сыграв дома вничью и победив «Спартак» на выезде. Воспоминания о той неудаче у москвичей ещё достаточно свежи.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Легия» же решила подогреть интерес к игре очень оригинальным и провокационным способом. Клуб закупил рекламное пространство на нескольких зданиях Москвы и разместил на них баннеры с изображением футболистов и надписью «Мы вернулись». Болельщики «Спартака» ответили на это гораздо менее оригинально: фанаты разместили баннер с нецензурным оскорблением на польском языке.

Травма Зобнина и недосказанность в атаке

Уже на пятой минуте «Спартак» создал два классных момента с интервалом в 30 секунд. Сначала Квинси Промес тонким пасом организовал идеальную ситуацию для взятия ворот Эсекьелю Понсе, но аргентинец не попал по мячу. Затем к атаке неожиданно подключился Георгий Джикия, который через «стенку» с партнёром вошёл в штрафную и едва не пробил по воротам — в последний момент защитники вынесли мяч.

После этого команды четверть часа обменивались невнятными атаками с обилием неточных передач, а на 20-й минуте «Спартак» лишился одного из ключевых футболистов. Травму получил Роман Зобнин, Витории пришлось экстренно менять его на Йорита Хендрикса. Пока степень серьёзности травмы хавбека оценить тяжело. Вдвойне обидно, что в последнее время Зобнин набрал очень неплохую форму.

Ещё один классный момент «красно-белые» организовали на 30-й минуте. В прорыв был брошен Ларссон, который с острого угла нанёс плотный удар из пределов штрафной. Мяч полетел на удобной высоте для голкипера «Легии» Артура Боруца, который выручил команду.

В оставшееся время первого тайма москвичи выглядели очень достойно и создали несколько опасных подходов к чужим воротам. Особенно хорошо оборону соперника хозяевам удавалось вскрывать через зону правого защитника «Легии». Однако в концовке атак «Спартаку» не хватало то тонкого паса, то хорошего удара. Команды ушли отдыхать с нулями на табло, но «красно-белые» были гораздо ближе к голу. Соперник же не создал ни одного опасного момента.

Как о стенку

Второй тайм оказался логичным продолжением первого. «Спартак» снова много атаковал и ошибался в последних стадиях наступления. «Легия» же совсем не предлагала контригры и по большей части отбивалась. Мяч упорно не хотел лезть в ворота гостей: не помогла даже комбинация центральных защитников москвичей. На 65-й минуте Георгий Джикия навесил на Самюэля Жиго, который с нескольких метров направил мяч головой в крестовину.

Матч «Спартак» – «Легия» Павел Бедняков/РИА Новости

После были отличные моменты у Ларссона и Промеса, «Спартак» в целом хорошо преодолевал середину поля, но голов всё не было. При этом «Легия» организовала два супермомента. Сначала выход один на один едва не реализовал Лукиньяс, а затем в штангу из убойной позиции зарядил Махир Емрели.

На последние минуты Витория бросил в бой Зелимхана Бакаева и Александра Соболева, но и те не смогли забить долгожданный мяч, а вот «Легия» своим шансом воспользовалась. Гости разыграли отличную комбинацию, которую голом в пустые ворота завершил Лирим Кастрати.

Поражение от «Легии» — катастрофа для «Спартака», если, конечно, «красно-белые» хотят хотя бы создать видимость борьбы за выход из группы. Дальше москвичей ждут встречи с «Наполи» и «Лестером», там рассчитывать на очки будет очень сложно.