В ожидании хейта: сборная России вымучила победу над футбольным карликом

Сборная России завершила сентябрьскую сессию матчей квалификации чемпионата мира — 2022 на неоднозначной ноте. На своём поле была вымучена победа над скромной Мальтой, что позволило команде Валерия Карпина остаться в лидерах группы. Рассказываем подробнее об основных событиях встречи.

Критика и череда травм

К матчу с Мальтой сборная России подошла в неплохом настроении. Встрече предшествовали домашняя ничья с главным конкурентом Хорватией (0:0) и уверенная по счёту, но не столь уверенная по игре выездная победа над Кипром (2:0).

Именно за эту неуверенность футболистам сборной и лично Карпину досталось от некоторых болельщиков, экспертов и тех, кто считает себя экспертами. Во втором тайме встречи с киприотами россиянам было действительно тяжело, а отсутствие пропущенных мячей — скорее стечение обстоятельств. Однако главное — счёт на табло, а он получился для сборной России весьма симпатичным.

В стартовом составе на игру с Мальтой Карпин сделал несколько перестановок. Многие из них носили вынужденный характер. Травму получил Александр Головин, вместо него появился юный Арсен Захарян. На поле вернулся травмированный в игре с Хорватией Алексей Ионов, а вот Марио Фернандес, который также получил повреждение в том матче, не попал даже в заявку. Его место на правом фланге обороны занял номинальный полузащитник Далер Кузяев.

Похоже, не всё в порядке со здоровьем и у Георгия Джикии. Лидера обороны сборной России в стартовом составе заменил дебютант Максим Осипенко. Капитан «Ростова» был самой спорной фигурой среди вызванных в команду футболистов, однако Карпин ему явно доверяет.

Отдельной интригой был выбор капитана на матч, в итоге повязку получил Фёдор Смолов. В прошлой встрече форвард «Локомотива» триумфально вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и сразу же сделал две голевые передачи.

Уныние в атаке и подарок Смолову

Первая десятиминутка в исполнении сборной России не впечатлила. Футболисты допускали очень много брака, играли на низких скоростях и, кажется, не очень понимали, как взломать оборону соперника. На помощь россиянам пришли мальтийцы. Гости растерялись под прессингом, и защитник Стив Борг отдал невнятную передачу на вратаря. Ошибку здорово подкараулил Смолов, который в падении протолкнул мяч мимо голкипера и открыл счёт.

Казалось, гол должен был раскрепостить россиян и придать им уверенности, однако рисунок игры особо не поменялся. Россияне всё так же атаковали на очень невысоких скоростях и допускали огромное количество ошибок в передачах, особенно обостряющих. Мальта же не только спокойно оборонялась, но и организовывала позиционные атаки. До острых ситуаций у ворот россиян не доходило, но сам факт уверенной игры гостей с мячом не мог не напрягать.

Если не пытаться подбирать выражений, сборная России провела очень плохой первый тайм. Команда не создала ни одного стопроцентного момента, забив лишь благодаря ошибке соперника. Атака россиян в первой половине игры выглядела беспомощной и обречённой, а в центре поля Мальта имела очень много пространства.

Первый тайм мог закончиться для россиян катастрофой. Кузяев у своих ворот устроил косплей Борга и отдал ужасный пас назад на Гильерме. Вратаря сборной России опередил игрок Мальты и с острейшего угла едва не закрутил мяч в ворота. Стадион тяжело выдохнул, а россияне отправились в раздевалку отдыхать и думать над тем, как быть дальше.

Проблески надежды

Карпин уже в перерыве сделал две замены. Вместо Захаряна, который явно не попал в игру, на поле появился Зелимхан Бакаев. Не лучшим образом проявил себя и Александр Ерохин, который уступил место Роману Зобнину. В игру вступили два спартаковца, возможно, Карпин рассчитывал, что им поможет проявить себя родной стадион.

Время шло, а в игре россиян в лучшую сторону особенно ничего не менялось. Движения вроде бы стало больше, но КПД в атаке оставался чудовищно низким. При этом футболисты Мальты играли слишком вольготно. Особенно хорош был Джозеф Мбонг, который смело шёл в обводку и имел два отличных шанса забить. Сначала Гильерме отразил его плотный удар из-за штрафной, а затем совершил суперсейв после того, как мальтиец направил мяч в противоход голкиперу с линии вратарской.

В концовке встречи сборная России всё же вспомнила, что играет дома против аутсайдера группы. Хозяева усилили давление на ворота соперника и наконец-то начали бить по воротам и создавать опасные моменты. На 84-й минуте это принесло плоды: защитник сборной Мальты руками заблокировал удар Кузяева, а Бакаев чётко исполнил пенальти. Россияне снова победили со счётом 2:0, но качество игры было ещё более сомнительным, чем в матче с Кипром.

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Как бы то ни было, сборная России набрала три очка и довела их общее количество до 13. Столько же баллов в активе хорватов, которые составляют россиянам компанию в лидирующем дуэте. Результат сентябрьских матчей для сборной России положительный, но к игре осталось очень много вопросов. В следующий раз Карпин соберёт команду в октябре, развязка в борьбе за путёвку на чемпионат мира всё ближе.