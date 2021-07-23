«Спартак» проиграл «Рубину» на старте футбольного чемпионата России

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Футболисты московского «Спартака» потерпели поражение от команды «Рубин» из Казани в матче первого тура чемпионата России. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в этом матче забил Илья Самошников на 49-й минуте.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартаку» предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре. «Рубин» в свою очередь на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Игры состоятся 30 июля.

Ранее сообщалось, что матч первого тура между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» завершился победой гостей из Северной столицы со счётом 3:1.