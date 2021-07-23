«Зенит» обыграл «Химки» в РПЛ

Матч первого тура между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» завершился победой гостей из Северной столицы со счётом 3:1. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый гол в матче забили химчане, отличился Илья Кухарчук (28-я минута). На 33-й минуте Сердар Азмун восстановил равенство, ещё два мяча в составе «сине-бело-голубых» на счету Александра Ерохина (72-я минута) и Алексея Сутормина (76-я), который реализовал пенальти.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок страны.

Также сообщалось, что англоязычные аккаунты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter. Всё началось с того, что «Спартак» отреагировал на победу сборной Италии на Евро-2020, вспомнив матч между своими игроками и футболистами «Зенита», который состоялся в 2017 году и завершился победой «красно-белых» со счётом 3:1.