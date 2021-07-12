Мы были чемпионами 22 раза: «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter

Англоязычные аккаунты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter.

Всё началось с того, что «Спартак» отреагировал на победу сборной Италии на Евро-2020, вспомнив матч между своими игроками и футболистами «Зенита», который состоялся в 2017 году и завершился победой «красно-белых» со счётом 3:1. Тогда питерской командой руководил тренер сборной Италии Роберто Манчини.

На это сравнение «Зенит» ответил воспоминанием с другого матча между непримиримыми соперниками, который завершился со счётом 5:1 в их пользу. Он также проходил под руководством Манчини.

Затем команды в язвительной форме припомнили результаты последних сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Спартак» похвастался тем, что был выше «Зенита» в сезоне-2017/18. «Зенит» посмеялся, что его визави вспоминает результаты четырёхлетней давности.

Congratulations, finished above us 4 seasons ago! https://t.co/QIIthVzVJK pic.twitter.com/A2ejL4Zqgi — FC Zenit in English (@fczenit_en) July 12, 2021

Напоследок «Спартак» решил «уколоть» соперника количеством выигранных трофеев за всю историю.

Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам это сложно понять, ведь аккаунтов в Твиттере у вас больше, чем трофеев... — говорится в Twitter «Спартака».

Итальянский специалист Роберто Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Под его руководством команда закончила выступление на пятой строчке турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу. В финальном матче континентального первенства она обыграла сборную Англии.