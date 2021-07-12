Мы были чемпионами 22 раза: «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:43, 12 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Англоязычные аккаунты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» устроили разборки в Twitter.
Всё началось с того, что «Спартак» отреагировал на победу сборной Италии на Евро-2020, вспомнив матч между своими игроками и футболистами «Зенита», который состоялся в 2017 году и завершился победой «красно-белых» со счётом 3:1. Тогда питерской командой руководил тренер сборной Италии Роберто Манчини.
На это сравнение «Зенит» ответил воспоминанием с другого матча между непримиримыми соперниками, который завершился со счётом 5:1 в их пользу. Он также проходил под руководством Манчини.
Затем команды в язвительной форме припомнили результаты последних сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Спартак» похвастался тем, что был выше «Зенита» в сезоне-2017/18. «Зенит» посмеялся, что его визави вспоминает результаты четырёхлетней давности.