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Бельгийский защитник Кофрие ушёл в «Спартак»

12:43, 29 августа 2021
Бельгийский защитник Кофрие ушёл в «Спартак» Максимилиано Кофрие Фото: maximiliano_caufriez/instagram.com
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Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Спартак». 

Клуб согласовал с бельгийским «Сент-Трюйденом» условия перехода защитника Максимилиано Кофрие, — говорится в пресс-релизе клуба.

Также сообщается, что спортсмен подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт, в команде клуба новый игрок будет выступать под номером 3. Ранее 24-летний футболист играл за бельгийские молодёжные клубы «Андерлехт» и «Стандард».

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые сыграл вничью с тульским «Арсеналом». По итогам встречи счёт составил 1:1. На 76-й минуте Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота противника. Однако нападающий тульского клуба Даниил Хлусевич на 82-й минуте сравнял счёт с московским «Спартаком». По итогам встреч «красно-белые» по очкам оказались на восьмом месте, а туляки заняли 13-е место в общей турнирной таблице Российской премьер лиги.

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