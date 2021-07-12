Бельгийский защитник Кофрие ушёл в «Спартак»

Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Спартак».

Клуб согласовал с бельгийским «Сент-Трюйденом» условия перехода защитника Максимилиано Кофрие, — говорится в пресс-релизе клуба.

Также сообщается, что спортсмен подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт, в команде клуба новый игрок будет выступать под номером 3. Ранее 24-летний футболист играл за бельгийские молодёжные клубы «Андерлехт» и «Стандард».

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые сыграл вничью с тульским «Арсеналом». По итогам встречи счёт составил 1:1. На 76-й минуте Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота противника. Однако нападающий тульского клуба Даниил Хлусевич на 82-й минуте сравнял счёт с московским «Спартаком». По итогам встреч «красно-белые» по очкам оказались на восьмом месте, а туляки заняли 13-е место в общей турнирной таблице Российской премьер лиги.