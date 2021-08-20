«Спартак» и «Арсенал» впервые сыграли вничью

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с тульским клубом «Арсенал» в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). По итогу игры счёт составил 1:1. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается , что в составе «Спартака» на 76-й минуте игры гол забил Эсекьель Понсе. В свою очередь, у туляков отличился Даниил Хлусевич. Он забил гол в ворота соперника на 82-й минуте игры.

Кроме того, «красно-белые» набрали семь очков и по итогу заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» же находится на 13-м месте.

До субботней встречи московский клуб выиграл у «Арсенала» в трёх последних матчах, а до этого три победы одержала команда из Тулы. Впервые в этом противостоянии, которое длится с 2014 года, зафиксирована ничья.

Ранее фанаты футбольного клуба «Спартак» во время матча четвёртого тура Тинькофф РПЛ против «Урала» вывесили баннеры с критикой в адрес спортсменов. Они также выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес команды и руководства ФК.