Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита

https://static.news.ru/photo/3793a618-9194-11ea-b60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами чаще всего лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть и опасно. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, компаниям, в которых сомневаются, что переживут кризис, связанный с пандемией коронавируса, следует на как можно больший срок «размазать» те деньги, которыми они собираются досрочно погасить кредит.

Даже если это будет стоить каких-то процентов, все равно так проще будет выжить, нежели сейчас бежать в банк и закрывать все долги, — отметил Петропольский в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что нельзя забывать про риски закрытия лизинговых кредитов. В их условиях порой указываются штрафные санкции за досрочное погашение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заявок от граждан на реструктуризацию кредитов на фоне пандемии коронавируса достигло 1,4 миллиона. Это почти на 400 тысяч больше, чем по состоянию на 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч, а самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы — по ипотеке, он составляет 80%.