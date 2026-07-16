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16 июля 2026 в 08:48

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 июля 2026 года

Праздники 16 июля 2026 года Праздники 16 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сегодня 197-й день 2026 года. 16 июля во всем мире будут отмечать множество самых разнообразных праздников. Например, сегодня Всемирный день змеи, славяне в этот день искали на небе Стожары и собирали мак, христиане вспоминают 970-ю годовщину раскола Церкви на католическую и православную. День рождения празднуют российские певцы Леонид Агутин и Григорий Лепс. Узнаем, кто еще родился сегодня и какие исторические праздники отмечают 16 июля 2026 года.

Стожары, мак и охотники — какие праздники отмечали на Руси 16 июля

На Руси славяне 16 июля начинали собирать семена мака и заготавливать сено. Однако оба этих дела обещали стать удачными только в том случае, если в ночном небе были видны Стожары. Именно так раньше называли Плеяды — яркие небесные тела, входящие в созвездие Тельца. В середине лета их можно было увидеть на небе в ясную ночь даже невооруженным глазом. По-другому эту дату также называли Маков день.

При появлении Стожаров на небе 16 июля было принято отправляться на промысел охотникам и ловцам зверья. Вечером они собирались на праздник и хвастались своей добычей.

Праздники 16 июля Праздники 16 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рисуем на асфальте, чтим змей — какие праздники отмечают 16 июля в России и других странах

В России, как и в других странах мира, 16 июля будут отмечать множество самых странных или забавных праздников. Расскажем о некоторых из них.

  • Во всем мире 16 июля 2026 года будут отмечать такой важный праздник, как День змеи. Первое, что приходит в голову, когда мы слышим про змей, это ассоциация с опасностью. На самом деле из 2800 видов змей, известных ученым, яд вырабатывают только 1200 видов. А для человека опасны только 460 из них. При этом змеиный яд в правильных количествах может быть полезен для здоровья человека. Впрочем, самолечением в данном случае заниматься смертельно опасно.
  • Чтобы в «змею» не превратились люди, с которыми вы знакомы, следует регулярно с ними общаться и разрешать все возможные недопонимания. Например, это можно сделать сегодня, когда в мире отмечают День знакомства с клиентами.
  • Например, в этот день со своим клиентом может познакомиться повар. Тем более что сегодня как раз отмечают День личного повара. Если вы думаете, что это привилегия лишь богатых людей, то обратите внимание: кто готовит для вас еду каждый день — это и есть ваш личный повар. Ну а если такого человека еще нет, то, возможно, настала пора поискать среди объявлений и найти того, кто каждый день будет баловать вас вкусной едой.
  • Именно День вкусной еды также будут отмечать сегодня. Для каждого существует свое понятие вкусного: кому-то нравятся соленые огурцы, а кому-то — манная каша. Но если собрать единомышленников на этот праздник 16 июля, то можно серьезно сэкономить на продуктах, приготовив одно блюдо на всех.
  • Например, можно приготовить кукурузные оладьи — 16 июля 2026 года как раз отмечают их день. Если вы не знаете, как их приготовить, то мы в ближайшее время поделимся простым рецептом.
  • А вот для Дня свежего шпината у нас имеется отличная подборка рецептов — несколько блюд на любой вкус. Можно заняться приготовлением к празднику с самого утра. Главное — запастись достаточным количеством этой полезной зелени.
  • Ну и наконец, еще один праздник сегодня можно отметить вместе с детьми — День рисования на асфальте. Чтобы рисунки, сделанные во дворе, не надоели, лучше выполнять их простыми мелками.
  • А в летних детских лагерях сегодня по традиции отмечают Праздник Нептуна. Благо морского царя при желании можно отыскать даже в простом бассейне, если моря поблизости не имеется.

16 июля 16 июля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Исторические праздники и важные даты 16 июля 2026 года

Также сегодня можно вспомнить ряд памятных событий, которые в разные годы произошли в этот день.

1054 год — произошла Великая Схизма, или раскол христианской Церкви на православную и католическую ветви. Конфликт возник из-за того, что римские и константинопольские церковники не смогли договориться о разделе сфер влияния на территории Южной Италии. Второстепенными причинами стали некоторые теологические споры.

1439 год — из-за чумы в Британии были на законодательном уровне запрещены поцелуи.

1661 год — в Европе впервые в оборот вышли бумажные деньги.

1867 год — во Франции выдан патент на армированный бетон, с использованием модификаций которого сегодня строятся все высотные здания в мире.

1909 год — в Германии создан автомобильный завод Audi Automobil-Werke.

1951 год — в продаже появилась культовая американская история взросления Холдена Колфилда — роман писателя Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

События 16 июля События 16 июля Фото: Keystone Pressedienst/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

В этот день появились на свет:

1723 год — британский художник, прославившийся картинами «Эпоха невинности», «Амур развязывает пояс Венеры», «Три грации», Джошуа Рейнольдс.

1872 год — норвежский путешественник, ставший покорителем Южного полюса Земли, Руаль Амундсен.

1928 год — американский фантаст, наиболее известный своими произведениями «Корпорация «Бессмертие», «Десятая жертва», «Путешествие в послезавтра», «Абсолютное оружие», Роберт Шекли.

1953 год — советский астролог, одним из первых введший в практику составление годовых прогнозов для россиян, Павел Глоба.

1962 год — российский музыкант, известный исполнением произведений «Я тебе не верю», «Самый лучший день», «Натали», «Я счастливый», Григорий Лепс.

1968 год — российский композитор и певец, исполнитель песен «Королева», «Февраль», «Половина сердца», «Граница», «Босоногий мальчик» Леонид Агутин.

Дни рождения 16 июля Дни рождения 16 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в этот день мир покинули:

1764 год — российский ссыльный император Иван VI, формально находившийся на троне 13 месяцев при регентстве Эрнста Иоганна Бирона и матери Анны Леопольдовны, а в ноябре 1741 года свергнутый дочерью Петра I Елизаветой во время дворцового переворота.

1916 год — британский хирург, первым в мире удаливший опухоль спинного мозга, Виктор Горслей.

1985 год — немецкий писатель, автор произведений «Глазами клоуна», «Групповой портрет с дамой», «Под конвоем заботы», «Бильярд в половине десятого» Генрих Бёлль.

1990 год — советский писатель, известный по произведениям «Три возраста Окини-сан», «Пером и шпагой», «Честь имею. Исповедь офицера российского Генштаба», «Баязет», Валентин Пикуль.

Памятные даты 16 июля Памятные даты 16 июля Фото: Werner Roelen/dpa/Global Look Press

1992 год — советская актриса, известная по ролям в фильмах «Чудак из пятого «Б», «Там, на неведомых дорожках...», «Маленькие комедии большого дома», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Формула любви», Татьяна Пельтцер.

2007 год — советский актер, известный по лентам «На войне как на войне», «Большая перемена», «Вокзал для двоих», «Начальник Чукотки», Михаил Кононов.

2023 год — французская актриса, исполнившая роли в картинах «Чудовище», «Смерть на Ниле», «Бассейн», Джейн Биркин.

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