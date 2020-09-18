В Ассамблее православия призвали Украину прекратить раскол церкви

https://static.news.ru/photo/d8856e6a-fa55-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Межпарламентской ассамблее православия (МАП) призвали власти Украины и Белоруссии отказаться от создания «псевдоцерквей» и прекратить политически мотивированный раскол православной церкви.

По Украине и Белоруссии мы призываем не осуществлять искусственные расколы, подавление прав верующих, использование неонацистских формирований, преследование священников, изъятие церковной собственности и создание экстремистских псевдоцерквей. Судьба этих образований не завидна, они уже сейчас испытывают кризис деградации, — приводит РИА Новости слова главы МАП, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

Ранее ассамблея приняла резолюцию, осуждающую ситуацию с православной церковью на Украине и в Черногории, напомнил он.

Мы уверены, что светские власти ни в коем случае не должны вмешиваться в процесс конфессионального выбора своих народов, — заявил Гаврилов.

Глава МАП подчёркивает, что духовные традиции «являются основанием для надежды на будущее, на совместное решение проблем, на обеспечение режима общей безопасности».

Наши позиции можно противопоставить нынешнему миру, который находится на грани перелома от глобализма к агрессивному разделению на противоборствующие страны и блоки, — уверен Гаврилов.

В 2018 году в Киеве была создана Православная церковь Украины, выдвинувшая собственного митрополита и объявившая о независимости от Русской православной церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что в МАП рассчитывают на пересмотр статуса Айя-Софии после того, как власти Турции признали собор мечетью.