Стало известно, когда США запустят долларовый «печатный станок» Инвестор Роджерс допустил очередную эмиссию доллара

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Проблемы в экономике Соединенных Штатов вынудят американскую администрацию начать печатать деньги в большом объеме, такое мнение в интервью РИА Новости высказал известный инвестор Джим Роджерс. Пока же, как заметил эксперт, американские власти не генерируют валюту в тех же объемах, что год назад.

США не печатают деньги в том же объеме, как год назад или около того. Они уже напечатали огромный объем денег, процентные ставки были очень низкими, но как только у нас снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме, — заявил Роджерс.

Как считает инвестор, американские чиновники хотят сохранить свои рабочие места, и печатание денег — это все, что они знают. Больше их ничего не заботит, заключил он.

Ранее Роджерс спрогнозировал, что США уже скоро столкнутся с новой рецессией. По его мнению, это произойдет в конце 2024 года или в 2025 году. Аналитик допустил, что рецессия может охватить США еще до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

До этого СМИ сообщали, что выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом стало свидетельством краха его карьеры. Журналисты назвали «позорными» итоги словесных баталий демократа.