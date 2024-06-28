«Она приближается»: инвестор предупредил США об экономической катастрофе Инвестор Роджерс спрогнозировал рецессию в США в 2024–2025 годах

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Соединенные Штаты уже скоро столкнутся с новой рецессией, такое мнение в интервью РИА Новости высказал известный американский инвестор Джим Роджерс. По словам финансиста, она начнется в конце 2024 года или в 2025 году.

Я знаю, что она приближается, — заявил аналитик.

Роджерс напомнил, что США сталкиваются с рецессиями каждые несколько лет. Это происходит веками со дня основания страны. Американский инвестор также не исключил, что новая рецессия начнется в США еще до президентских выборов, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон утверждал, что США могут столкнуться с рецессией из-за нестабильности экономических показателей. По его мнению, сложившаяся в американской экономике ситуация напрямую связана с тем, что задолженность потребителей находится на рекордно высоком уровне за всю историю.

Также ранее СМИ сообщали, что выступление президента США Джо Байдена в рамках теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику среди членов Демократической партии. Сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между политиками.