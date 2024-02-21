В США заговорили о высоком риске рецессии Бывший чиновник Ситтон заявил о повышенном риске рецессии в США

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США могут столкнуться с рецессией из-за нестабильности экономических показателей, заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон. По его словам, которые приводит РИА Новости, сложившаяся в экономике Штатов ситуация тесно связана с тем, что задолженность потребителей находится на самом высоком уровне за всю историю страны.

Я все еще считаю, что риск рецессии существует, — заявил он.

Помимо задолженности потребителей, на вероятность рецессии также влияют высокие процентные ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) и низкая доступность жилья. По мнению Ситтона, в конечном счете эти факторы не только навредят экономике, но и окажут влияние на исход выборов президента США.

Несмотря на угрозу рецессии, Соединенные Штаты все еще опережают Китай в гонке за экономическое лидерство, считают аналитики Bloomberg. По их словам, внутренний валовый продукт США вырос на 6,3% за последний год, в то время как ВВП Китая вырос на 4,6%. Специалисты считают, что это обусловлено тем, что американская экономика эффективнее справляется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Они сомневаются, что ВВП Китая в ближайшее время опередит США.