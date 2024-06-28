Демократов охватила паника из-за итогов дебатов Байдена CNN: выступление Байдена на дебатах с Трампом вызвало панику у демократов

Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Джо Байден

Представителей Демократической партии охватила паника на фоне выступление президента США Джо Байдена в рамках теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом, передает CNN. По информации журналистов, сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между кандидатами.

У демократов «агрессивная паника» после сегодняшнего выступления Байдена, — указал источник телеканала, добавив, что некоторые политики комментируют результаты дебатов в более резкой форме.

Ранее Трамп назвал неприемлемыми условия президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, противостояние Киева с Москвой не произошло бы, если бы в Кремле уважали действующего американского лидера.

До этого оппонент главы Белого дома в ходе дебатов назвал Байдена преступником, который «совершил ужасные вещи». Он рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня», добавил Трамп.

Кроме того, миллиардер обвинил американского лидера в «позорной» политике. При его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира», констатировал экс-глава страны.