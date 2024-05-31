Сытный обед из блюд со свежим шпинатом: расскажем, что можно приготовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежий шпинат, что из него готовить

Шпинат — зеленое листовое растение, которое богато витаминами и микроэлементами. В кулинарии его стали использовать с древних времен. Сегодня расскажем, что можно готовить из свежего шпината.

Салат со свежим шпинатом

Листья свежего шпината промыть, нарезать полосками, добавить измельченные грецкие орехи, нарезанный кубиками пармезан, помидоры черри, заправить смесью оливкового масла с соевым соусом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Крем-суп со свежим шпинатом

Протертый суп из шпината

В разогретый сотейник добавить кусочек сливочного масла, порезанный полукольцами лук и измельченный чеснок. Пассеровать 5–7 минут. Ввести любой овощной бульон и сливки 10% жирности. Дать покипеть на медленном огне еще 5 минут и измельчить блендером до однородной массы. При подаче заправить сметаной.

Куриные рулетики со шпинатом

Куриное филе отбить, натереть солью с обеих сторон. Разложить на доске, намазать слоем мягкого сыра и мелко порезанного шпината. Завернуть, закрепить вымоченными в воде зубочистками, сверху смазать оливковым маслом. Уложить на покрытый пекарской бумагой противень и запекать до готовности.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Паста со свежим шпинатом

Паста со шпинатом

Шпинат промыть, обсушить, нарезать тонкими полосками. В сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить шпинат и мелко порезанный чеснок. Пассеровать 5 минут, затем добавить макароны альденте, сливки 10% жирности, посолить и поперчить. Перед подачей на стол посыпать каждую порцию мелко натертым пармезаном.

Теперь вы знаете, что можно приготовить из свежего шпината. Ранее мы рассказывали, что такое зира и в какие блюда ее добавляют.

Читайте также:

Классический рецепт узбекского плова в казане на плите

Рецепт спаржи по-корейски: как приготовить аппетитную спаржу за 10 минут

Классический рецепт спагетти болоньезе как в ресторане

Как приготовить солянку: классический рецепт кисло-соленого супа с колбасой

Как готовят и с чем едят рыбный соус — любимую приправу древнеримской знати