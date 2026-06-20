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20 июня 2026 в 10:41

Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин

Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мечтаете об идеальной запеченной курочке, чтобы мясо было сочным, а корочка — аппетитно-золотистой? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 проверенных рецепта курицы в духовке, которые точно станут вашими любимыми: от целой праздничной птицы до сытного ужина с картошкой или нежного блюда под сырной шапкой.

Румяная курица в духовке целиком на праздничный стол

Праздничный стол редко обходится без румяной тушки. Однако главная проблема при запекании курицы целиком в духовке — это риск пересушить грудку, пока бедрышки доходят до готовности. Решение — правильный температурный режим и обязательное маринование с маслом, которое помогает сохранить влагу внутри волокон.

Продукты (в граммах):

  • тушка куриная — 1500 г;

  • картофель свежий — 500 г;

  • корнеплод моркови — 200 г (пара штук);

  • чеснок свежий — 4 дольки;

  • масло оливковое extra virgin — 45 мл;

  • паприка молотая сладкая — 8 г;

  • розмарин сушеный измельченный — 2 г;

  • тимьян сухой — 1 г;

  • соль поваренная и перец черный свежемолотый — добавляйте по своему вкусу.

Пошаговый процесс:

  1. Прежде всего вымойте птицу под проточной водой и насухо промокните всю поверхность и внутреннюю полость бумажными салфетками. Влага — главный враг золотистой корочки, поэтому этот этап пропускать нельзя.

  2. В отдельной пиале соедините масло, выдавленный через пресс чеснок, паприку, розмарин, тимьян, соль и перец. Этой пряной смесью тщательно обработайте курицу со всех сторон, включая полость внутри.

  3. Уберите подготовленную тушку в прохладное место минимум на 60–120 минут. Для более глубокого вкуса можно оставить ее в холодильнике на всю ночь, плотно прикрыв пленкой.

  4. Пока птица маринуется, очистите клубни картофеля и морковь, нарежьте их крупными произвольными кусками. Разложите овощи на противне, сбрызните каплей масла и слегка присолите.

  5. Включите духовку на разогрев до 200 градусов. Расположите курицу поверх овощной подушки грудкой вверх.

  6. Сначала запекайте блюдо 20–30 минут при 200 градусах, затем снизьте нагрев до 180 градусов и томите примерно 60 минут. Общая длительность запекания зависит от веса: ориентируйтесь на 45–50 минут на каждый килограмм сырого продукта.

  7. Чтобы мясо не пересыхало, каждые 15–20 минут поливайте поверхность тушки вытапливающимся на противне соком. Определить готовность легко: проткните ножом или шпажкой самую мясистую зону бедра — выделяющийся сок обязан быть абсолютно прозрачным, без примеси крови.

Пищевая ценность на 100 граммов готового блюда: около 250 ккал.

Чем это полезно: данный вариант богат полноценным животным белком, который идет на восстановление мышечных тканей. А запеченные корнеплоды сохраняют значительную долю пищевых волокон, мягко стимулирующих перистальтику кишечника.

Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда

Курица с картошкой в духовке ценится за то, что мясо и гарнир готовятся одновременно, пропитываясь соками друг друга. Чтобы блюдо вышло действительно сбалансированным, берите отдельные порционные куски (голени, бедра или крылья) — они достигают кондиции как раз к моменту, когда картофель становится румяным и рассыпчатым.

Продукты (в граммах):

  • части курицы (голень или бедро) — 900 г;

  • картофель среднего размера — 650 г;

  • майонезный соус или сметана 20% — 100 г;

  • зубчики чеснока — 2–3 шт.;

  • соль, перец молотый, паприка — регулируйте по предпочтениям.

Как готовить:

  1. Каждый кусок курицы промойте и обсушите. Натрите смесью из соли, перца, паприки и пропущенного через давилку чеснока, после чего обваляйте в сметане или майонезе — это создаст тонкую пленку, удерживающую влагу.

  2. Картофельные клубни очистите от кожуры и порежьте на продолговатые дольки или толстые кружки.

  3. Разместите подготовленные куриные части на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в духовку, прогретую до 190 градусов, на полчаса.

  4. Спустя 30 минут выньте противень, выложите картофельные дольки прямо между кусками мяса, аккуратно перемешайте их с жиром и соком, которые уже выделились на дне. При необходимости досолите картошку.

  5. Поставьте емкость обратно и продолжайте запекать еще 35–40 минут. Ориентир на финише — мягкость картофеля при прокалывании ножом и яркая румяность его краев.

Энергетическая ценность на 100 г: примерно 170 ккал.

Польза для организма: картофель в запеченном виде служит поставщиком калия, поддерживающего водно-солевой баланс и сократительную функцию миокарда. Курица же дополняет рацион незаменимыми аминокислотами, участвующими в синтезе ферментов.

Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса

Этот метод выручает, когда хочется изысканного вкуса без долгого стояния у плиты. Филе грудки само по себе постное, но в компании с сочными шампиньонами и расплавленным сыром оно превращается в нежнейшее кушанье, достойное даже праздничного меню. Курица с грибами и сыром в духовке покорит ваши сердца и желудки тающей текстурой!

Компоненты (в граммах):

  • грудка без кости и кожи — 500–700 г;

  • шампиньоны свежие — 500 г;

  • лук репчатый желтый — 150 г (это около 2 луковиц);

  • сыр полутвердый (например, гауда или российский) — 200 г;

  • сметана жирностью 15–20% — 150 мл;

  • постное масло для пассеровки — 30 мл;

  • соль, свежемолотый перец, сухой чесночный порошок — по вкусовым ощущениям.

Инструкция по приготовлению:

  1. Промойте филе и нарежьте поперек волокон пластинами толщиной 1,5–2 см. Слегка отбейте кулинарным молоточком через пленку (это необязательно, но делает текстуру более нежной), затем приправьте солью и перцем.

  2. Шампиньоны порежьте аккуратными ломтиками, а лук — тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости и появления легкого золотистого оттенка, в самом конце прибавьте соль и перец.

  3. Форму для запекания слегка смажьте маслом, уложите на дно кусочки курицы в один слой.

  4. Распределите поверх мяса равномерно всю грибную массу с луком, а затем залейте сметаной. Для пикантности можете добавить в сметану ложку дижонской горчицы или сухие итальянские травы.

  5. Крупно натрите сыр и обильно посыпьте им верх блюда, чтобы получилась сплошная шапка.

  6. Отправьте форму в духовку, нагретую до 180 °C, на 25–30 минут. Как только сырная корочка равномерно расплавится и подрумянится, а сок из мяса при надрезе станет прозрачным — блюдо готово.

Калорийность порции на 100 г: 174 ккал.

Ценные свойства: шампиньоны дарят организму легкоусвояемый растительный протеин и целый набор витаминов группы B, участвующих в нервно-мышечной передаче. Твердый сыр в свою очередь является концентрированным источником кальция для костной ткани.

Ранее мы поделились 3 рецептами сытной запеканки.

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