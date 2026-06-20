Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин

Мечтаете об идеальной запеченной курочке, чтобы мясо было сочным, а корочка — аппетитно-золотистой? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 проверенных рецепта курицы в духовке, которые точно станут вашими любимыми: от целой праздничной птицы до сытного ужина с картошкой или нежного блюда под сырной шапкой.
Румяная курица в духовке целиком на праздничный стол
Праздничный стол редко обходится без румяной тушки. Однако главная проблема при запекании курицы целиком в духовке — это риск пересушить грудку, пока бедрышки доходят до готовности. Решение — правильный температурный режим и обязательное маринование с маслом, которое помогает сохранить влагу внутри волокон.
Продукты (в граммах):
тушка куриная — 1500 г;
картофель свежий — 500 г;
корнеплод моркови — 200 г (пара штук);
чеснок свежий — 4 дольки;
масло оливковое extra virgin — 45 мл;
паприка молотая сладкая — 8 г;
розмарин сушеный измельченный — 2 г;
тимьян сухой — 1 г;
соль поваренная и перец черный свежемолотый — добавляйте по своему вкусу.
Пошаговый процесс:
Прежде всего вымойте птицу под проточной водой и насухо промокните всю поверхность и внутреннюю полость бумажными салфетками. Влага — главный враг золотистой корочки, поэтому этот этап пропускать нельзя.
В отдельной пиале соедините масло, выдавленный через пресс чеснок, паприку, розмарин, тимьян, соль и перец. Этой пряной смесью тщательно обработайте курицу со всех сторон, включая полость внутри.
Уберите подготовленную тушку в прохладное место минимум на 60–120 минут. Для более глубокого вкуса можно оставить ее в холодильнике на всю ночь, плотно прикрыв пленкой.
Пока птица маринуется, очистите клубни картофеля и морковь, нарежьте их крупными произвольными кусками. Разложите овощи на противне, сбрызните каплей масла и слегка присолите.
Включите духовку на разогрев до 200 градусов. Расположите курицу поверх овощной подушки грудкой вверх.
Сначала запекайте блюдо 20–30 минут при 200 градусах, затем снизьте нагрев до 180 градусов и томите примерно 60 минут. Общая длительность запекания зависит от веса: ориентируйтесь на 45–50 минут на каждый килограмм сырого продукта.
Чтобы мясо не пересыхало, каждые 15–20 минут поливайте поверхность тушки вытапливающимся на противне соком. Определить готовность легко: проткните ножом или шпажкой самую мясистую зону бедра — выделяющийся сок обязан быть абсолютно прозрачным, без примеси крови.
Пищевая ценность на 100 граммов готового блюда: около 250 ккал.
Чем это полезно: данный вариант богат полноценным животным белком, который идет на восстановление мышечных тканей. А запеченные корнеплоды сохраняют значительную долю пищевых волокон, мягко стимулирующих перистальтику кишечника.
Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда
Курица с картошкой в духовке ценится за то, что мясо и гарнир готовятся одновременно, пропитываясь соками друг друга. Чтобы блюдо вышло действительно сбалансированным, берите отдельные порционные куски (голени, бедра или крылья) — они достигают кондиции как раз к моменту, когда картофель становится румяным и рассыпчатым.
Продукты (в граммах):
части курицы (голень или бедро) — 900 г;
картофель среднего размера — 650 г;
майонезный соус или сметана 20% — 100 г;
зубчики чеснока — 2–3 шт.;
соль, перец молотый, паприка — регулируйте по предпочтениям.
Как готовить:
Каждый кусок курицы промойте и обсушите. Натрите смесью из соли, перца, паприки и пропущенного через давилку чеснока, после чего обваляйте в сметане или майонезе — это создаст тонкую пленку, удерживающую влагу.
Картофельные клубни очистите от кожуры и порежьте на продолговатые дольки или толстые кружки.
Разместите подготовленные куриные части на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в духовку, прогретую до 190 градусов, на полчаса.
Спустя 30 минут выньте противень, выложите картофельные дольки прямо между кусками мяса, аккуратно перемешайте их с жиром и соком, которые уже выделились на дне. При необходимости досолите картошку.
Поставьте емкость обратно и продолжайте запекать еще 35–40 минут. Ориентир на финише — мягкость картофеля при прокалывании ножом и яркая румяность его краев.
Энергетическая ценность на 100 г: примерно 170 ккал.
Польза для организма: картофель в запеченном виде служит поставщиком калия, поддерживающего водно-солевой баланс и сократительную функцию миокарда. Курица же дополняет рацион незаменимыми аминокислотами, участвующими в синтезе ферментов.
Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса
Этот метод выручает, когда хочется изысканного вкуса без долгого стояния у плиты. Филе грудки само по себе постное, но в компании с сочными шампиньонами и расплавленным сыром оно превращается в нежнейшее кушанье, достойное даже праздничного меню. Курица с грибами и сыром в духовке покорит ваши сердца и желудки тающей текстурой!
Компоненты (в граммах):
грудка без кости и кожи — 500–700 г;
шампиньоны свежие — 500 г;
лук репчатый желтый — 150 г (это около 2 луковиц);
сыр полутвердый (например, гауда или российский) — 200 г;
сметана жирностью 15–20% — 150 мл;
постное масло для пассеровки — 30 мл;
соль, свежемолотый перец, сухой чесночный порошок — по вкусовым ощущениям.
Инструкция по приготовлению:
Промойте филе и нарежьте поперек волокон пластинами толщиной 1,5–2 см. Слегка отбейте кулинарным молоточком через пленку (это необязательно, но делает текстуру более нежной), затем приправьте солью и перцем.
Шампиньоны порежьте аккуратными ломтиками, а лук — тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости и появления легкого золотистого оттенка, в самом конце прибавьте соль и перец.
Форму для запекания слегка смажьте маслом, уложите на дно кусочки курицы в один слой.
Распределите поверх мяса равномерно всю грибную массу с луком, а затем залейте сметаной. Для пикантности можете добавить в сметану ложку дижонской горчицы или сухие итальянские травы.
Крупно натрите сыр и обильно посыпьте им верх блюда, чтобы получилась сплошная шапка.
Отправьте форму в духовку, нагретую до 180 °C, на 25–30 минут. Как только сырная корочка равномерно расплавится и подрумянится, а сок из мяса при надрезе станет прозрачным — блюдо готово.
Калорийность порции на 100 г: 174 ккал.
Ценные свойства: шампиньоны дарят организму легкоусвояемый растительный протеин и целый набор витаминов группы B, участвующих в нервно-мышечной передаче. Твердый сыр в свою очередь является концентрированным источником кальция для костной ткани.
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