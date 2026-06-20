Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин

Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин

Эти 3 рецепта курицы в духовке спасут любой обед или ужин

Мечтаете об идеальной запеченной курочке, чтобы мясо было сочным, а корочка — аппетитно-золотистой? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 проверенных рецепта курицы в духовке, которые точно станут вашими любимыми: от целой праздничной птицы до сытного ужина с картошкой или нежного блюда под сырной шапкой.

Румяная курица в духовке целиком на праздничный стол

Праздничный стол редко обходится без румяной тушки. Однако главная проблема при запекании курицы целиком в духовке — это риск пересушить грудку, пока бедрышки доходят до готовности. Решение — правильный температурный режим и обязательное маринование с маслом, которое помогает сохранить влагу внутри волокон.

Продукты (в граммах):

тушка куриная — 1500 г;

картофель свежий — 500 г;

корнеплод моркови — 200 г (пара штук);

чеснок свежий — 4 дольки;

масло оливковое extra virgin — 45 мл;

паприка молотая сладкая — 8 г;

розмарин сушеный измельченный — 2 г;

тимьян сухой — 1 г;

соль поваренная и перец черный свежемолотый — добавляйте по своему вкусу.

Пошаговый процесс:

Прежде всего вымойте птицу под проточной водой и насухо промокните всю поверхность и внутреннюю полость бумажными салфетками. Влага — главный враг золотистой корочки, поэтому этот этап пропускать нельзя. В отдельной пиале соедините масло, выдавленный через пресс чеснок, паприку, розмарин, тимьян, соль и перец. Этой пряной смесью тщательно обработайте курицу со всех сторон, включая полость внутри. Уберите подготовленную тушку в прохладное место минимум на 60–120 минут. Для более глубокого вкуса можно оставить ее в холодильнике на всю ночь, плотно прикрыв пленкой. Пока птица маринуется, очистите клубни картофеля и морковь, нарежьте их крупными произвольными кусками. Разложите овощи на противне, сбрызните каплей масла и слегка присолите. Включите духовку на разогрев до 200 градусов. Расположите курицу поверх овощной подушки грудкой вверх. Сначала запекайте блюдо 20–30 минут при 200 градусах, затем снизьте нагрев до 180 градусов и томите примерно 60 минут. Общая длительность запекания зависит от веса: ориентируйтесь на 45–50 минут на каждый килограмм сырого продукта. Чтобы мясо не пересыхало, каждые 15–20 минут поливайте поверхность тушки вытапливающимся на противне соком. Определить готовность легко: проткните ножом или шпажкой самую мясистую зону бедра — выделяющийся сок обязан быть абсолютно прозрачным, без примеси крови.

Пищевая ценность на 100 граммов готового блюда: около 250 ккал.

Чем это полезно: данный вариант богат полноценным животным белком, который идет на восстановление мышечных тканей. А запеченные корнеплоды сохраняют значительную долю пищевых волокон, мягко стимулирующих перистальтику кишечника.

Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Курица с картошкой в духовке: гармоничный дуэт для плотного обеда

Курица с картошкой в духовке ценится за то, что мясо и гарнир готовятся одновременно, пропитываясь соками друг друга. Чтобы блюдо вышло действительно сбалансированным, берите отдельные порционные куски (голени, бедра или крылья) — они достигают кондиции как раз к моменту, когда картофель становится румяным и рассыпчатым.

Продукты (в граммах):

части курицы (голень или бедро) — 900 г;

картофель среднего размера — 650 г;

майонезный соус или сметана 20% — 100 г;

зубчики чеснока — 2–3 шт.;

соль, перец молотый, паприка — регулируйте по предпочтениям.

Как готовить:

Каждый кусок курицы промойте и обсушите. Натрите смесью из соли, перца, паприки и пропущенного через давилку чеснока, после чего обваляйте в сметане или майонезе — это создаст тонкую пленку, удерживающую влагу. Картофельные клубни очистите от кожуры и порежьте на продолговатые дольки или толстые кружки. Разместите подготовленные куриные части на противне, застеленном пергаментом, и отправьте в духовку, прогретую до 190 градусов, на полчаса. Спустя 30 минут выньте противень, выложите картофельные дольки прямо между кусками мяса, аккуратно перемешайте их с жиром и соком, которые уже выделились на дне. При необходимости досолите картошку. Поставьте емкость обратно и продолжайте запекать еще 35–40 минут. Ориентир на финише — мягкость картофеля при прокалывании ножом и яркая румяность его краев.

Энергетическая ценность на 100 г: примерно 170 ккал.

Польза для организма: картофель в запеченном виде служит поставщиком калия, поддерживающего водно-солевой баланс и сократительную функцию миокарда. Курица же дополняет рацион незаменимыми аминокислотами, участвующими в синтезе ферментов.

Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Курица с грибами и сыром в духовке: воздушная запеканка за полчаса

Этот метод выручает, когда хочется изысканного вкуса без долгого стояния у плиты. Филе грудки само по себе постное, но в компании с сочными шампиньонами и расплавленным сыром оно превращается в нежнейшее кушанье, достойное даже праздничного меню. Курица с грибами и сыром в духовке покорит ваши сердца и желудки тающей текстурой!

Компоненты (в граммах):

грудка без кости и кожи — 500–700 г;

шампиньоны свежие — 500 г;

лук репчатый желтый — 150 г (это около 2 луковиц);

сыр полутвердый (например, гауда или российский) — 200 г;

сметана жирностью 15–20% — 150 мл;

постное масло для пассеровки — 30 мл;

соль, свежемолотый перец, сухой чесночный порошок — по вкусовым ощущениям.

Инструкция по приготовлению:

Промойте филе и нарежьте поперек волокон пластинами толщиной 1,5–2 см. Слегка отбейте кулинарным молоточком через пленку (это необязательно, но делает текстуру более нежной), затем приправьте солью и перцем. Шампиньоны порежьте аккуратными ломтиками, а лук — тонкими полукольцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости и появления легкого золотистого оттенка, в самом конце прибавьте соль и перец. Форму для запекания слегка смажьте маслом, уложите на дно кусочки курицы в один слой. Распределите поверх мяса равномерно всю грибную массу с луком, а затем залейте сметаной. Для пикантности можете добавить в сметану ложку дижонской горчицы или сухие итальянские травы. Крупно натрите сыр и обильно посыпьте им верх блюда, чтобы получилась сплошная шапка. Отправьте форму в духовку, нагретую до 180 °C, на 25–30 минут. Как только сырная корочка равномерно расплавится и подрумянится, а сок из мяса при надрезе станет прозрачным — блюдо готово.

Калорийность порции на 100 г: 174 ккал.

Ценные свойства: шампиньоны дарят организму легкоусвояемый растительный протеин и целый набор витаминов группы B, участвующих в нервно-мышечной передаче. Твердый сыр в свою очередь является концентрированным источником кальция для костной ткани.

Ранее мы поделились 3 рецептами сытной запеканки.