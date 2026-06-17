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17 июня 2026 в 09:48

С этого салата началась моя любовь к грядкам — чесночное чудо за копейки

Фото: D-NEWS.ru
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Чесночные стрелки — это не трава, а деликатес. В этом салате они становятся главными, а морковь только подыгрывает.

Ингредиенты

чесночные стрелки — 200 г, морковь — 150 г, растительное масло — 4 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., уксус (рисовый или яблочный) — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., красный перец — щепотка, чеснок — 2 зубчика, кунжут — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу стрелки на кусочки по 4–5 см и тру морковь на терке для корейских салатов. В сковороде разогреваю 2 ложки масла, кидаю стрелки, жарю 5–7 минут до мягкости, затем добавляю морковь и еще пару минут помешиваю. Пока овощи горячие, в миске мешаю соевый соус, уксус, сахар, кориандр, перец и раздавленный чеснок — эту заправку выливаю прямо в сковороду, перемешиваю. Самое сложное — не сжечь масло: оставшиеся 2 ложки разогреваю почти до дымка и вливаю в салат, следом сыплю кунжут. Накрываю крышкой и оставляю на час-два — за это время овощи пропитываются так, что пальцы оближешь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, что стрелки — это просто трава, которую выкидывают. А тут целый салат! Пока жарил, весь дом пропитался чесночным духом, но без горечи. Морковь впитала соевый соус и стала сладковатой, а стрелки остались упругими, с легким хрустом. Съел всю миску сам, пока никто не видел. Совет: дайте салату постоять 10 минут после жарки — так кориандр раскроется ярче.

Проверено редакцией
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