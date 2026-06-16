Фарш по-французски — ничего не мариную и не обжариваю, сразу в духовку: простое домашнее горячее

Фарш по-французски — ничего не мариную и не обжариваю, сразу в духовку: простое домашнее горячее

Фарш по-французски — это сочная, ароматная и простая запеканка, которая готовится без предварительной обжарки и маринования. Картофель, лук, помидоры и фарш слоями запекаются в духовке, пропитываясь сметанным соусом.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 4-5 картофелин, 2 луковицы, 2 помидора, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими брусочками, лук — полукольцами, помидоры — дольками. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой лука, затем картофель, посыпьте солью, перцем, паприкой и чесноком.

Сверху распределите фарш, приправьте специями, смажьте сметаной. Выложите помидоры. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35 минут. За 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить фарш по-французски. Оказалось, это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для сытного ужина. С ним можно легко экспериментировать, например, добавить в фарш мелко нарезанную зелень и зубчик чеснока для насыщенного вкуса.

Ранее стало известно, как приготовить вкусный рис с овощами и курией.