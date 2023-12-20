Захарова заявила о желании Запада «помайданить» на Балканах Захарова: на Балканах применяются сценарии продавливания воли Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад пытается продавливать свою волю на Балканах и реализует для этого майданные сценарии, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее мнению, свидетельством этого стали недавние оппозиционные митинги в Сербии.

Желание помайданить у Запада на Балканах огромное. К чему все это приводит? Мне кажется, надо смотреть на Украину как на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству, — заметила Захарова.

По словам представителя МИД, протестная активность, которая подпитывается извне, не имеет ничего общего с демократическими процессами. Однако народ Сербии, считает Захарова, прекрасно видит, куда завел Запад Украину, поэтому разберется с этой проблемой сам.

Мне кажется, что народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях. И это действительно должна быть часть гражданской позиции — защита суверенитета и национальных интересов, — подчеркнула дипломат.

В Сербии в выходные состоялись парламентские выборы, победу в которых одержала коалиция президента страны Александра Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде прошли масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования. Демонстранты устроили беспорядки, в том числе попытались напасть на здание избирательной комиссии.