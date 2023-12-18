Коалиция правящей партии в Сербии лидирует на выборах в парламент РИК: коалиция правящей партии в Сербии побеждает на выборах в парламент с 53,81%

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Коалиция Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент, передает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию (РИК). По данным 8,35% обработанных бюллетеней, коалиция СПП выигрывает с 53,81% голосов.

На втором месте идет прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 14,46%. Затем следует Социалистическая партия Сербии с 8,17%. Согласно закону, избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков. Процесс формирования нового созыва парламента на четырехлетний срок должен начаться в течение следующих 30 дней.

В воскресенье проходили экстренные выборы в парламент Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Голосование проходило с 7:00 до 20:00 местного времени.

Вучич в начале ноября распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 17 декабря. Причиной этому послужило наличие разногласий в обществе, в том числе по вопросу «утверждения европейских ценностей». Тогда сербский президент назвал электоральный процесс способом цивилизованно представить разные идеи, взгляды, программы, которые должны соревноваться.

Ранее в ЦИК РФ сообщили о том, что от России голосование посетят два международных наблюдателя — Людмила Маркина и Павел Андреев. По данным избирательной комиссии, в выборах примут участие кандидаты от 18 политических партий. Общее число претендентов составляет 2817 человек.