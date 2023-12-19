В Белграде после выборов началась многотысячная акция протеста

В ответ на призывы лидеров блока «Сербия против насилия» Мариники Тепич и Мирослава Алексича тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Белграда, передает ТАСС. Они выразили свое несогласие с итогами выборов в городское собрание, где правящая коалиция, по результатам подсчета 92,5% бюллетеней, занимает лидирующие позиции с 39,34%, в то время как оппозиционный блок имеет 34,27%.

Лидеры оппозиции отказались признать предварительные результаты выборов и призвали своих сторонников на протест, который прошел возле здания администрации. Протестующие выразили свое недовольство, направляясь к главному входу Республиканской избирательной комиссии, используя лозунги, свистки, петарды. Движение по улице Краля Милана возле здания администрации президента временно было перекрыто. Несмотря на протест, сотрудники продолжали входить в здание комиссии для участия в заседании, запланированном на 21:00 по местному времени.

Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, по итогам обработки большей части бюллетеней, коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» лидирует на парламентских выборах с 46,67% голосов, за ним идет оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 23,62%. Третье место занимает коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» с 6,56%, за которой следуют другие партии, в числе которых коалиция «Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии» и блок «Мы — голос из народа — профессор, доктор Бранимир Несторович», показывающие результаты 5,04% и 4,7% соответственно.