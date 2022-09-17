В ВГА Запорожья сообщили о пяти взрывах в Мелитополе

Фото: AP/TASS

В Мелитополе прогремело по меньшей мере пять взрывов, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он отказался комментировать происходящее и пообещал раскрыть подробности позже.

В Мелитополе громко! В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже, — написал Рогов.

Как сообщают местные СМИ, взрывы могли произойти на железной дороге, через которую российские войска перевозят оружие. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.

Ранее утром в МВД Запорожья сообщили о подрыве линии электропередачи. Данные действия были расценены правоохранительными органами как теракт. Он произошел на юге города, были повреждены две железобетонные опоры.

16 сентября Рогов рассказал, что в Мелитополе прогремело несколько контролируемых взрывов. В ходе обследования территории специалисты обнаружили взрывоопасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте. Также Рогов предупредил, что в ближайшее время будет произведен очередной взрыв.