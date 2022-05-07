В Киеве объявили об эвакуации всех гражданских с «Азовстали» Вице-премьер Украины: с «Азовстали» эвакуированы все женщины, пожилые люди и дети

Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината «Азовсталь» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила в своём Telegram-канале, что с территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Она не уточнила, остаются ли ещё на территории завода гражданские лица.

Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена, — сказала она.

7 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с территории «Азовстали» эвакуировали ещё 50 гражданских. Гумкоридоры в городе были открыты 5, 6 и 7 мая.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала российской военной операции на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны.

После этого российский лидер распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Путин заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону.