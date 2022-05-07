Евродепутат поставил под сомнение финпомощь Белграду из-за поддержки РФ Евродепутат Овертвельдт усомнился в целесообразности финпомощи Сербии из-за поддержки РФ

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Европейский союз может перестать оказывать Сербии финансовую помощь, так как курс Белграда на поддержку России не соответствует политике ЕС, сообщил депутат Европейского парламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт. Он отметил, что Сербия как кандидат на вступление в ЕС получила €1,5 млрд с 2014 по 2020 год и дополнительно €122 млн 15 декабря 2021-го, передаёт RT.

В свете наблюдений, содержащихся в отчётах о прогрессе в вопросе вступления, отчёта ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации, считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС? — сказал Овертвельдт.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна продолжит курс на вступление в ЕС, несмотря на нежелание многих жителей страны.

Сербский лидер ранее сообщил, что заявление президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу о схожести ситуаций в Косово и Донбассе усложнило положение Сербии. По его словам, оно крайне тяжёлое и в политическом, и в экономическом смысле.

Вучич также отметил, что властям Сербии приходится платить дорогую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России.