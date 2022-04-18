Вучич рассказал о цене Сербии за отказ от антироссийских санкций

Властям Сербии приходится платить дорогую цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит издание Glas Srpske.

Это стоит нам всего, нам дорого стоит то, что мы не ввели санкции. Больше, чем вы думаете. А если бы мы ввели их, то это стоило бы нам нашего принципа, потому что мы знаем, что это аморально и не приносит результатов, — сказал Вучич.

Он полагает, что в случае внедрения рестрикций, он мог бы стать «номером один в мире», СМИ возвели бы его в ранг «величайшего демократа», несмотря на то что ранее называли «авторитарным».

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры коснулись промышленности и финансовой сферы страны, были приняты в отношении целого ряда политиков, чиновников и предпринимателей.

Сербия отказалась от введения антироссийских санкций. При этом Вучич сообщил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает, что введение санкций против какого-либо государства не отвечает жизненно важным политическим и экономическим интересам его страны.

Ранее Вучич заявил, что сообщения о взрывных устройствах в самолётах авиакомпании Air Serbia на маршруте в РФ регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного из европейских государств. Он отметил, что подобного рода инциденты влияют на прибыль компании, однако полёты продолжаются по принципиальным соображениям.

Также президент Сербии сообщал, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз объяснил голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете по правам человека. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление».